تراجع في أسعار الذهب.. تعرف عليها

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، في السوق المحلية.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا بحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية نحو 775 جنيها للجرام، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 886 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 664 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة 6200 جنيهات.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.