"حميدتي" يزور إثيوبيا بشكل مفاجئ.. والمجلس السيادي يصدر بيانًا

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حميدتي
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محمد فضل- متابعات

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بيان

إثيوبيا

حميدتي

المجلس السيادي

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى أديس أبابا حيث استقبله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي آحمد.

وأعلن مجلس السيادة في بيان له أن دقلو المعروف بحميدتي وصل إثيوبيا بزيارة رسمية ستستغرق يومين وأجرى فور وصوله إلى أديس أبابا مباحثات مع آبي بحضور وزيري الخارجية والدفاع الإثيوبيين.

ولفت المجلس إلى أن حميدتي أكد خلال هذه المحادثات "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية".

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة من المقرر أن يجري غدا جلسة مباحثات رسمية جديدة مع آبي تتصل بمسيرة العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الاقليمية، لاسيما المتصلة بعمليات السلام في المنطقة.

كما سيلتقي حميدتي خلال الزيارة، حسب البيان، بمسؤولين في الاتحاد الإفريقي بهدف مناقشة ملفات السلام وخاصة في السودان وجنوب السودان.

وشهدت الحدود بين إثيوبيا والسودان أواخر مايو الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة قالت الخرطوم إنها مدعومة من قبل الجيش الإثيوبي.


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