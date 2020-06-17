الصحة العالمية تزف بشرى بشأن عقار مستخدم لعلاج كورونا

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علاج كورونا

عقار مستخدم

قال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الاختراق المتمثل في نتائج التجارب السريرية بشأن استخدام علاج الديكساميثازون فى المملكة المتحدة وكونه يخفض من معدلات الوفاة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حادة سواء بالنسبة لمن يستخدم منهم الاكسجين فقط او من هم على أجهزة التنفس يمثل بارقة امل.

وأضا خلال تصريحات له، أن العالم لازال في حاجة إلى المزيد من العلاجات لمعالجة الفيروس بما فى ذلك لمن لديهم أعراض خفيفة وأشار تادرس الى أن المنظمة الدولية ستقوم بتحديث مشورتها حول هذا العلاج.

وشدد تادروس على الاهمية الكبرى للعمل على الحد من حالات الإصابة بالفيروس عبر التدابير الأساسية للدول من زيادة الاختبارات وعمليات العزل وتتبع أثر المخالطين وذلك أثناء الأبحاث الهادفة الى التوصل الى علاج للفيروس.

من جانبه وردا على اسئلة الصحفيين بشأن علاج الديكساميثازون شدد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة على أهمية أن يكون استخدام هذا العلاج تحت الإشراف الطبي وللحالات التي تعاني من أوضاع حادة للإصابة بالمرض وتكون الأوعية الدموية ملتهبة بشدة.

واكد رايان ان الديكساميثازون ليس علاجا أو وقاية من المرض ولكنه منشط قوى.

ولفت الى أن المنظمة مازالت بحاجة الى مراقبة التجارب الخاصة به فى ذات الوقت الذى ذكرت خبيرة المنظمة جانيت دياز أن هذا العلاج لا فائدة له لمن هم ليسوا على اجهزة التنفس.


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