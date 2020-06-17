قرار جديد من المحكمة بشأن "قاتل سوزان تميم"

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محسن السكري

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل جلسات إعادة محاكمة، محسن السكري، المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم، وبغسل أموال، لجلسة 19 يوليو المقبل.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم، بعدما أحالت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية للمحكمة الاقتصادية.

وطلب المحامي، محمد عزت، الذي يدافع عن السكري مناقشة شهود الإثبات، وطلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد بتاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc ، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.

من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكري، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم، محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار.


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