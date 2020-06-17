البغاء في زمن كورونا.. الجلسة 15 دقيقة.. وكمامات لبائعات الهوى

وأضافت مديرة بيت الدعارة، ريتا: "إنهم مثيرون للسخرية وأنا أضعها بشكل معتدل! يكاد العملاء يكسرون الباب في عجلة من أمرهم للدخول، لأنهم يشعرون بالحرج من رؤيتهم. كيف يتوقع منهم أن يصطفوا؟ إنه أمر سخيف".
وقب سنوات، كشفت تقارير، حديث أن العديد من النساء في اليونات اضطررن لبيع أجسادهن والعمل في البغاء مقابل ثمن بخس، لا يكاد يكفي لشراء شطيرة أو وجبة طعام، في أعقاب أزمة الديون التي تعيشها البلاد.
وقال تقرير أعده جريجوري لازوس من جامعة أثينا في عام 2015 إن هناك أكثر من 18.500 امرأة يعملن في البغاء بعموم اليونان، وتتقاضى العديد منهن مبلغ لا يتجاوز 2 يورو في كل مرة.
ويقدر عدد النساء اللواتي يعملن بالبغاء مقابل ثمن بخس حوالي 400 امرأة، وهو رقم بسيط إذا ما قورن بآلاف النساء اللواتي يعملن بهذه المهنة حول العالم.
وخلص التقرير إلى أن النساء اليونانيات أصبحن يسيطرن على أكثر من 80 في المائة من هذا النشاط المسموح به في البلاد، بخلاف ما كان عليه الحال في الماضي، حين كانت النساء من أوروبا الشرقية هن الأكثر عملاً بهذه المهنة في اليونان.