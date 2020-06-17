» وفاة مفاجئة لزوجة نائب بالكونجرس

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10 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى
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قراران جديدان للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى
فتحى مجدى
مغرب
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:39
19:06
عشاء
20:36