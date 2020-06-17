» وفاة مفاجئة لزوجة نائب بالكونجرس

17 يونيو 2020 - 05:22 م

توفيت زوجة عضو الكونجرس الأمريكي، أندي بار بشكل مفاجئ الليلة الماضية، بحسب وسائل إعلام.



وعثر على إليانور كارول ليفيل بار (39 عامًا) متوفاة في منزل العائلة في ليكسينجتون بولاية كنتاكي لأسباب غير محددة، وفق صحيفة "هيرالد ليدر".



وجاء في بيان صادر عن رئيسة موظفي عضو الكونجرس عن ولاية كنتاكي، ماري روزادو، إن "زوجة كارول أندي بار توفيت فجأة الليلة في منزل العائلة في ليكسينجتون".



وأضافت: "خلال هذه الفترة المأساوية، نطلب بكل احترام خصوصية لعضو الكونجرس بار وعائلته حزنًا على السيدة بار".



وتابعت: "قد يصدر عضو الكونجرس بار بيانًا أكثر تفصيلاً في وقت لاحق، لكن في الوقت الحالي يركز فقط على كونه أبًا لابنتيه الجميلتين".



وقال حاكم ولاية كنتاكي أندي بيشير إنه وزوجته يشاطران النائب أحزانه.



وكانت إليانور بار تعمل مديرة معهد هنري كلاي في ليكسينجتون.



وأندي بار هو نائب جمهوري بالكونجرس يمثل الدائرة السادسة في كنتاكي منذ عام 2013. وهو متزوج من أندي بار منذ 10 سنوات.

