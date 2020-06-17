العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيًا بترقية وتعيين 84 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأشار الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إلى "أن الأوامر الملكية تضمنت ترقية قاضٍ من درجة "قاضي استئناف" إلى درجة "رئيس محكمة استئناف"، وترقية قاضيين من درجة "قاضي/ب" إلى درجة "قاضي/أ"، وترقية ثلاثة قضاة من درجة "قاضي/ ج" إلى درجة "قاضي/ ب"، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة "ملازم قضائي" إلى درجة "قاضي/ج"، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد اليوسف على حرص قيادة المملكة على دعم القضاء ومنسوبيه، لافتا إلى أن "الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي".

من جانبه علّق وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، على الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الصمعاني إن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "أسأل المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف".


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