» عادل رامي مارس العلاقة الحميمة مع فنانة شهيرة 12 مرة في الليلة

17 يونيو 2020 - 04:18 م

كشف اللاعب الروسي ?ألكسندر كوكورين?، زميل المدافع الفرنسي ?عادل رامي، لاعب نادي سوتشي الروسي، أن الأخير تحدث عن تفاصيل علاقته بصديقته السابقة، الممثلة العالمية ?باميلا أندرسون?.

وخلال بث مباشر عبر موقع "يوتيوب" بين كوكورين واللاعب الأوكراني ألكسندر ألييف، سأل الأخير كوكورين، هل تحدث رامي عن علاقته مع باميلا؟

فأجاب كوكورين: "أنا أعرف رامي قبل قدومه إلى النادي عندما كان لا يزال على علاقة مع أندرسون، حين التقينا في أحد المنتجعات. وعندما التحق بنادي سوتشي كانا قد انفصلا".

وأضاف: "تحدث رامي عن العديد من الأمور المشوقة عن علاقتهما".

فسأله ألييف مرة أخرى، ماذا قال رامي عن العلاقة؟

وأجاب كوكورين: " قال رامي بأن أندرسون أجمل إمرأة أقام معها علاقة حميمة في حياته، وأنه كان يمارس معها العلاقة الحميمة 12 مرة في الليلة الواحدة".

يذكر أن أندرسون ورامي إنفصلا العام الماضي، ونشرت باميلا وقتها رسالة مطولة وصفته فيها بالوحش، وأنه إحتال عليها.

وتعاقد نادي سوتشي الروسي في فبراير الماضي مع رامي البالغ 34 عاما، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لرامي ذي الأصول المغربية، اللعب مع عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثل رامي المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوج معه بلقب بطولة كأس العالم الذي استضافتها روسيا عام 2018.

يذكر أن رامي عانى من مشاكل عديدة العام الماضي بدءا من انفصاله عن أندرسون لاتهامها له بخيانتها، وصولا لفسخ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لعقده بعد تهربه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.