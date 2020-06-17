يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

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قتَل شاب في مدينة حماة السورية شقيقته عن طريق الخطأ، وحاولت الأم التستر على الجريمة بادعائها حصول عملية سرقة نجم عنها مقتل ابنتها، لكن السلطات السورية المختصة كشفت ملابسات الحادث وفق ما ذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية عبر ”فيسبوك“.

وحسب الوزارة، وردت معلومات إلى قسم شرطة الشريعة بحماة بوقوع جريمة قتل لفتاة في حي الصابونية بعد تعرض منزل ذويها للاقتحام بقصد السرقة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بإطلاق النار عليها ولاذوا بالفرار.

ومن خلال التحري وجمع الأدلة والمعلومات، وبالتحقيق مع أم المغدورة، اعترفت باختلاقها جريمة القتل، وذلك عبر إدعائها باقتحام أشخاص مجهولين لمنزلها بقصد السرقة وقيامهم بقتل المغدورة ابنتها ”روعة.ا“، ولاذوا بالفرار، وذلك بهدف إبعاد الشبهة عن ولدها الحدث المدعو ”يامن.ك“، الذي قام بإطلاق النار على شقيقته بالخطأ من بندقية حربية عائدة لشقيقه.

وقالت الأم خلال التحقيقات، إنها أخبرت شقيقها وولديه بالحادثة، فبادروا إلى إخفاء السلاح والتستر على القاتل ضمن معمل بوظة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على المذكورين، وبالتحقيق مع الحدث يامن، اعترف بارتكابه الجريمة بعد إحضاره البندقية وتصويبها باتجاه شقيقته أثناء جلوسها أمامه وخروج طلقتين عن طريق الخطأ.



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