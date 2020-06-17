محمد سامي ينسحب من مسلسل محمد رمضان..والسبب"الإخوان"

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محمد رمضان

مسلسل

محمد سامى

مخرج

أعلن المخرج محمد سامي، انسحابه من إخراج مسلسل تلفزيوني يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل، أحمد زكي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

وأكد سامي في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى في التلفزيون المصري، أن انسحابه من المسلسل لا يرجع لوجود خلافات بينه وبين محمد رمضان، وإنما لانشغال الكاتب وحيد حامد بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة "الإخوان المسلمين".

وتابع أنه عندما علم بانشغال وحيد حامد بـ"الجماعة 3" قرر من ناحيته التفرغ لإخراج مسلسل "نسل الأغراب"، الذي تعاقد مؤخرا عليه مع المنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021، ويجمع بين الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وشدد محمد سامي، على أن عملا مثل مسلسل عن أحمد زكي لن يخرج بالشكل اللائق إلا لو تمت كتابته بشكل متقن على يد كاتب له قيمة كبيرة مثل وحيد حامد، ولكن كان لمحمد رمضان رؤية مختلفة، وهو الأمر الذي يتفهمه، خاصة أنه يعتبره بمثابة شقيق له وهو الأجدر على تجسيد شخصية زكي.

وأضاف أن سببا آخر جعله يتراجع عن إخراج مسلسل أحمد زكي، وهو  أنه يحتاج للحصول على فترة تتراوح بين عام أو عامين للتحضير للشكل الذي سيخرج به المسلسل.

وناشد محمد سامي مخرج المسلسل الذي سيتعاون مع محمد رمضان في مسلسل أحمد زكي أن يهم بتفاصيل ستساهم في نجاح العمل، وهي باختيار ممثلين قادرين على تجسيد الشخصيات المحيطة بأحمد زكي، مثل زوجته الفنانة هالة فؤاد، والفنانات نجلاء فتحي ويسرا ورغدة، وصديق عمره الفنان الراحل ممدوح وافي.


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