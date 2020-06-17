» بشأن المسجد الأقصي.. الأردن يرسل مذكرة احتجاج إلى إسرائيل

17 يونيو 2020 - 02:48 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى إسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.







ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الفايز قوله إن "وزارة الخارجية دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف".





وأضاف إن "الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فورا".







كما ذكر الفايز أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونما، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس".



