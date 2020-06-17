مصادر غنية بـ" الزنك" .. تعرف عليها

متابعات- أمينة عبد العال
أصبح حاليا الزنك من أهم المعادن التي تزيد مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية خاصة مع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .
وأشار أطباء التغذية إلي أن الزنك يتوفر في الأغذية الآتية :
1- اللحوم الحمراء فهي غنية بالزنك وفيتامين ب 12 وفيتامينات أخري إلا أنه لا يجب تناولها بكثرة حتى لا يزيد الكولسترول في الدم.
2- البقوليات كالعدس والفول والحمص وتحتوي إلي جانب الزنك علي الألياف والبروتينات .
3- الدواجن فهي تساعد علي تقوية المناعة ونمو العضلات وصحة القلب .
4- الشوفان وإلي جانب الزنك يحتوي علي حمض الفوليك ومادة البيتا جلوكان .
5- المحاريات فهي مهمة للجهاز العصبي وتحتوي علي العديد من الفيتامينات .
6- الكاجو وهو يحتوي علي عناصر هامة و أحماض امينية وزنك .
7- الشكولاتة الداكنة والألبان ويجب تناول الكولاتة باعتدال .
8- المشروم ويحتوي علي الزنك والحديد وفيتامين ا و ب و عنصر الجرمانيوم و معادن هامة للمناعة .
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