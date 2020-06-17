مصادر غنية بـ" الزنك" .. تعرف عليها

17 يونيو 2020 - 02:25 م

أصبح حاليا الزنك من أهم المعادن التي تزيد مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية خاصة مع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .

وأشار أطباء التغذية إلي أن الزنك يتوفر في الأغذية الآتية :

1- اللحوم الحمراء فهي غنية بالزنك وفيتامين ب 12 وفيتامينات أخري إلا أنه لا يجب تناولها بكثرة حتى لا يزيد الكولسترول في الدم.

2- البقوليات كالعدس والفول والحمص وتحتوي إلي جانب الزنك علي الألياف والبروتينات .

3- الدواجن فهي تساعد علي تقوية المناعة ونمو العضلات وصحة القلب .

4- الشوفان وإلي جانب الزنك يحتوي علي حمض الفوليك ومادة البيتا جلوكان .

5- المحاريات فهي مهمة للجهاز العصبي وتحتوي علي العديد من الفيتامينات .

6- الكاجو وهو يحتوي علي عناصر هامة و أحماض امينية وزنك .

7- الشكولاتة الداكنة والألبان ويجب تناول الكولاتة باعتدال .

8- المشروم ويحتوي علي الزنك والحديد وفيتامين ا و ب و عنصر الجرمانيوم و معادن هامة للمناعة .