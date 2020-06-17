السعودية.. علماء يطورون واي فاي يعمل تحت الماء

17 يونيو 2020 - 02:25 م

طور علماء سعوديون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا تقنية تعمل كمعزز "واي فاي" للغواصين في أعماق البحار.











وتسمح التقنية التي تسمى "Aqua-Fi" بمشاركة الصور والفيديو من الأعماق وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا موجات الراديو، لنقل البيانات من هاتف الغواص إلى جهاز الحاسوب الصغير "راسبيري باي" المرتبط بمعداتهم تحت الماء، بحسب مجلة الاتصالات "آي إي إي".









ويدعم "Aqua-Fi" خدمات الانترنت، كإرسال رسائل الوسائط المتعددة، إما باستخدام مصابيح LED أو أشعة الليزر، وهكذا يبعث "Aqua-Fi" الرسائل باستخدام شعاع ضوئي إلى كمبيوتر على السطح متصل بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.









وتوصل الباحثون في اختباراتهم إلى سرعة نقل بيانات قصوى تبلغ 2.11 ميغابايت في الثانية ومتوسط ??تأخير قدره 1.00 ميلي ثانية لرحلة ذهاب وإياب.









وأشار العلماء، أن نظامهم قادر على تحميل وتنزيل الوسائط المتعددة بين جهازي كمبيوتر على عمق بضعة أمتار في المياه الساكنة، مع نقل البيانات بسرعة 2.11 ميغابايت في الثانية.





