"ليكيب" تسلط الضوء على رفض مرتضى منصور لعودة الدوري

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مرتضى منصور
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دجلة

دوري

مرتضى

بطولة

منصور

سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على رفض نادي الزمالك استئناف بطولة الدوري بعد قرار الحكومة بإمكانية استكمال المسابقة المحلية بداية من 25 يوليو المقبل.

وكتبت "ليكيب" عبر شبكة الإنترنت: "الزمالك ضد عودة الدوري المصري مرة أخرى".

ورصدت الصحيفة الشهيرة تصريحات مرتضى منصور عبر الإعلام في الساعات الماضية والتي أكد من خلالها أنه يرفض التدخل الحكومي في الشأن الرياضي وأصر على عدم استئناف بطولة الدوري المصري.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي قبل يومين بدء تدريبات الأندية في 20 يونيو واستئناف المسابقات الرياضية يوم 25 يوليو، وهو ما اعترض عليه رئيس الزمالك، مرتضى منصور.


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