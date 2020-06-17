» ابتكار مصري .. كمامة وقائية بـ 5 جنيهات صالحة لمدة شهر

متابعات- أمينة عبد العال
ابتكر فريق عمل مصري مكون من 3 أشخاص كمامة وقائية من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم ولها القدرة علي الوقاية من جميع أنواع الميكروبات ويمكن استخدامها لمدة شهر كامل .
وكان الحساب الرسمي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية المصرية نشر علي صفحته الرسمية علي "فيس بوك" ما وصفه بقصة نجاح لذلك الفريق الذي يرحب بالتعاون مع إحدى الشركات لتصنيع تلك الكمامة .
وفي تصريحات للأكاديمية كشف فريق العمل أن سعر القطعة الواحدة لا تتجاوز 5 جنيهات لافتين إلي أنهم توصلوا إلي ذلك الاختراع بعد إجراء العديد من الأبحاث في المراجع والمجلات العلمية وبراءات الاختراع المنشورة سابقا.
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