» "دجلة" يرفض استئناف الدورى ويهدد بـ "الفيفا"

17 يونيو 2020 - 02:07 م

رفض ماجد سامي، رئيس نادى وادي دجلة استئناف مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية بعد توقفها في مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب "سامي" عبر "فيس بوك": وادي دجلة يرفض عودة الدوري أو أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 ويهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك.

ويجري اتحاد الكرة العديد من الاجتماعات مع الأندية لتحديد اليات عودة الدورى والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها ومناقشة أمور اللوائح الجديد.