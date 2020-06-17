دولة عربية جديدة تعلن عودة النشاط الرياضي

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

أكد وكيل وزارة الصحة البحريني وليد المانع، اليوم الأربعاء، السماح باستئناف الدوريات الرياضية المحلية، من دون حضور جماهيري، اعتبارا من منتصف يوليو المقبل؛ وذلك بعد توقفها ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء "كوفيد 19".

وقال المانع، في مؤتمر صحفي عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس "كورونا"، "بناءً على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وافقت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد على السماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو بدون جمهور".



وشدد المانع على أن وزارة الصحة تتابع كل المؤشرات ذات العلاقة بالفيروس، والتي على أثرها يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.


وبشأن مستجدات الأوضاع بالنسبة للتعامل مع انتشار الفيروس في المملكة، أشار المانع إلى ارتفاع نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة بلغت 70.45 بالمئة؛ وإلى أن نسبة الوفيات من الحالات القائمة بلغت 0.24 بالمئة.


ولفت وكيل وزارة الصحة البحرينية إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج تبلغ 8170 سريرا، والإشغال منها 3922 سريرا؛ كما أن 1718 من الحالات القائمة تم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها وذلك لعدم ظهور الأعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل .


كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 3410 أسرة، وصل الإشغال فيها إلى 668 سريرا، بحسب وكيل الصحة البحريني.

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