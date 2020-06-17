قراران جديدان للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

17 يونيو 2020 - 01:13 م

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع، والموقعة فى جنيف مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية فى هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البرى الدولى مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه المنعقد الآن، على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام فى قاعة "ساتشي" بلندن، والذى قامت السلطات البريطانية بغلقه منذ 18 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، حيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضا عن فترة الـ 44 يوما التى تم إغلاق المعرض خلالها، حيث كان مُقررا انتهاء مدة المعرض فى 30 إبريل الماضي.