» مراسل يتقمص دور عريس.. ماذا يحدث بقاعات الأفراح في السعودية

17 يونيو 2020 - 01:11 م

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يوثق تجربة مراسل قناة الإخبارية في الكشف عن أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات في المملكة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد .

وبحسب ما تم تداوله قام المراسل بالفعل بتقمص دور عريس وتواصل مع أحد مديري قصور الأفراح.

وقام المراسل بسؤال المدير عن أسعار سعر القاعة، حيث أخبره أن سعر القاعة سعة 400 شخص تتراوح بين 250 إلى 200 ريال للشخص حسب المزايا .

وفي سؤاله إن كان هناك خصم أكثر من 15 % ، أكد له أنه سيكون محظوظا إن حصل على هذا الخصم نفسه .

وقال المراسل إن ارتفاع أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات ، والتي يصل متوسطها ما بين 25 و 30 ألف ريال كأقل سعر، دفع الكثيرين إلى الاحتفال بمنازلهم.