وثيقة تكشف هذه المفاجأة.. نشرها الأخ غير الشقيق لأوباما

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عبد القادر وحيد- متابعات

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وثيقة

كينيا

شقيق أوباما

نشر الأخ غير الشقيق للرئيس الأمريكي باراك أوباما وثائق وصور نادرة تنشر لأول مرة حول تاريخ ميلاده.

ويشهد موقع تويتر معركة بين أفراد عائلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المنتشرة في أمريكا وبلدها الأم كينيا.

وقام  الأخ الغير الشقيق لأوباما بنشر وثيقة التي تحمل عنوان "نسخة مصدقة من تسجيل الميلاد"، والتي تشير إلى أن باراك حسين ولد في مستشفى الساحل العام في مومباسا الكينية.

 وقد وجهت الوثيقة إلى باراك حسين أوباما البالغ من العمر 26 عاما، والذي أدرج مهنته كطالب.

كما نشر مالك في تغريدة أخرى صورة قديمة له ولشقيقه، ويبدو فيها الرئيس الأمريكي في الزي الكيني التقليدي، معتبرا أنها دليل على ولادته في البلاد.

بينما وجهت مالك الصغرى أوما أوباما لشقيقها نقدا لاذعا بعد نشره هذه المعلومات، مؤكدة أن تصرفه يدل على "المرارة والغيرة"، بحسب قولها.

وأضافت الشقيقة الصغرى "إنك غاضب بشكل أعمى بسبب الغيرة والمرارة التي ستأخذك لأي مدى لتشويه اسم أخيك الأصغر، لمجرد أنه تفوق عليك في كل جانب من جوانب حياته، عليك البحث عن الأهمية في مكان آخر أيها الأخ الأكبر".


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