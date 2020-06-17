» مروع.. ثعبان ينهي حياة شاب بطريقة قاتلة

17 يونيو 2020 - 12:25 م

تمكن ثعبان قاتل، من إنهاء حياة شاب إندونيسي البالغ من العمر 17 عاما، عندما كان يسير في أحد الغابات مع أصدقائه.

والتفّ الثعبان الضخم اذلي يبلغ طوله طوله 23 قدما، خلال دقائق حول جسد الشاب ووعضه بأنيابه في رقبته ليقع الشاب قتيلا .

ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه، بالإضافة إلى إصابتهم بالعض، من قبل الثعبان، عند محاولة تخليص جثته حتى اضطروا لقطعه بالساطور ليحرروا صديقهم المتوفي وانتقل المصابون للمستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية .