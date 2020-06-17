قرار جديد من "جامع " بخصوص "الكمامات"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الكمامات

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارا جديدا بخصوص الكمامات، وينص على استمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بخصوص وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوي بفيروس كورونا المستجد وذلك لمدة 3 أشهر .

ونص القرار أيضا علي السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي حسب تقدير الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة، حسبما نشرت "بوابة الأهرام " .

وأضافت الوزيرة أن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة لحماية المواطنين لافتة إلي أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي و إدارة التكنولوجيا الطبية .

جدير بالذكر أن عدد الإصابات في مصر بفيروس " كورونا" 47856 فيما بلغت الوفيات 1766 حالة وفاة .


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