  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

الشيخ محمد متولي الشعراوي

«حمار سعد زغلول وصورة عبدالناصر».. مواقف لا تنسى لإمام الدعاة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على مسئولى إنبى

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون..تعرف على التفاصيل

امتداد لكورونا.. وباء جديد يضرب دولة عربية

امتداد لكورونا.. وباء جديد يضرب دولة عربية

الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: " ربنا يرفع عنا كوورنا"

الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: "ربنا يرفع عنا كورونا"

خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي

خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي

الشناوي: هذه الألغام في انتظار محمد رمضان بسبب " الإمبراطور"

الشناوي: هذه الألغام في انتظار محمد رمضان بسبب " الإمبراطور"

«حديقة حيوان للأفارقة.. وتقطيع للأطراف».. تفاصيل مرعبة عن ملك بلجيكا

«حديقة حيوان من الأفارقة.. وتقطيع للأطراف».. تفاصيل مرعبة عن ملك بلجيكا

دراسة:

النساء يكذبن على رؤسائهن أكثر من الرجال عند العمل من المنزل

الصفحة الأخيرة

العمل من المنزل
العمل من المنزل
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

نجاح لقاح لكورونا بنسبة 99%.. وإنتاج 100 مليون جرعة منه

#

انتهاء الحجر الصحي لـ 1000 عائد وخروجهم إلى منازلهم

#

كورونا قد يؤثر على نصف سكان اليمن

#

الأمم المتحدة: نزوح 143 ألف شخص من إدلب

النساء

دراسة

رجال

كذب

العمل من المنزل

      
توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء العاملات من المنزل على الأرجح يكن أكثر كذبا على رؤسائهن من الرجال أو العاملين في المكاتب، خاصة عند استخدام البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل.


وحاول الباحثون، بجامعة كولونيا، اكتشاف مدى احتمال خداع الأشخاص سواء عبر التواصل وجها لوجه، أو التواصل غير المباشر من خلال الدردشة عبر تطبيقات مثل البريد الإلكتروني، تزامنا مع حالة الإغلاق والعمل عن بعد الذي تفرضه جائحة كورونا.


وشملت الدراسة 246 مشاركا، 49% من الإناث و51 % من الذكور، من طلاب جامعة دويسبورغ إيسن.


وطلب الباحثون من المشاركين إلقاء عملة معدنية في الهواء بحيث يتم تدويرها من الحافة أربع مرات، ثم إخبار الباحثين بالوجه الذي استقرت عليه، فإذا هبطت على وجه ”صورة“ حصلوا على مكافأة مالية.


وتواصل الباحثون مع المتطوعين بطرق مختلفة، سواء وجها لوجه أو عبر تطبيقات بشبكة الإنترنت، إلى نتيجة مفادها ”أن كذب الفرد قد يتأثر بمخاوف المسافة الاجتماعية، وأنه كلما كانت الهوية مجهولة مع بعد المسافة، كان من المرجح أن يكذب أحدهم حول نتيجة رمي العملة“.


كما اكتشف الفريق أيضا أن النساء أكثر عرضة للكذب من الرجال، إذا كانت طريقة الاتصال أكثر بعدا.

يقول الفريق إن هذه النتائج يمكن أن تساعد الشركات على تحديد أفضل طرق الاتصال، حيث يستمر الناس في العمل من المنزل بسبب الفيروس التاجي.


ونشرت الدراسة في مجلة الاقتصاد السلوكي والتجريبي، وخلصت إلى أن التواصل وجها لوجه كان أفضل طريقة لمنع الموظفين من أن يكونوا غير أمناء.


وأوضح الباحثون أن أبحاثهم مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعمل على أفضل طريقة للبقاء على اتصال مع موظفيها العاملين عن بعد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب "كورونا".. الصين تلغي 1225 رحلة جوية
» إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس
» إجراءات جديدة لـ"الجزائر" عن فتح المساجد بسبب "كورونا"
» البرلمان يصوت اليوم على قوانين الانتخابات.. و2.2 تريليون موازنة 2021
» وزير التعليم: امتحانات الدور الثاني لهذه الصفوف من المنزل
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» "الجبلاية" تجتمع بـ 6 أندية على رأسها الزمالك
» رئيس دولة أجنبية يعلن إصابته بـ" كورونا"
» إبراهيم سعيد يحرج مرتضى منصور بتعليق ناري
» الخارجية الأمريكية تصدر بيانا ناريا عن سارة حجازي
» تعرف على الفنانة الوحيدة التي شهدت مقتل المطربة ذكرى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية