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دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

صحة وتغذية

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا
دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا
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عبد القادر وحيد- وكالات

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اليابان

دراسة

فيروس كورونا

محطات الصرف الصحي

كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون عن وجود فيروس كورونا المستجد،  في محطات مياه الصرف الصحي.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، فإن الاكتشاف يمكن أن يكون بمثابة دلالة على حالات تفشي للفيروس مستقبلا.

وقام القائمون على الدراسة باختبار المياه من أربع محطات معالجة في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما في غرب البلاد.

وجاءت سبع عينات من أصل 27 عينة إيجابية لفيروس «سارس - كوف2» وفقا لنسخة قبل الطبع للدراسة التي أجرتها جامعة مقاطعة توياما وجامعة كانازاوا وجامعة كيوتو.

كما جاءت النتائج متماثلة مع دراسات مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد خبراء في مجال الصحة العامة أن مثل هذه العينات يمكن استخدامها لتقدير عدد المصابين في منطقة ما دون فحص لكل فرد.

وذكرت رويترز عن يوكي فيريوز، الأستاذ بجامعة كيوتو والذي لم يشارك مباشرة في الدراسة: "أن اختبار الصرف الصحي يستخدم كنظام تحذير مبكر لتنبيه الناس بشأن الانتقال المستمر (ربما دون ملاحظة للعدوى) في المجتمع".

وتعمل اليابان على تعديل استراتيجيتها في الوقت الذي تتأهب فيه لموجة ثانية محتملة من الإصابات بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء أن اختبارات الأجسام المضادة لحوالى 8 آلاف شخص، أشارت إلى معدل إصابة بنسبة 0.1% في طوكيو و0.17% في أوساكا و0.03% في مقاطعة مياجي الريفية.


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