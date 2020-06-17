» إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس

أصيب شخص واحد على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بحسب الشرطة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر بشرطة المدينة، قوله: إن شخصا أصيب بالرصاص داخل المركز التجاري مول "جاليريا" في دالاس الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر بشرطة المدينة، قوله: إن شخصا أصيب بالرصاص داخل المركز التجاري مول "جاليريا" في دالاس الأمريكية.