تعليق العمل بالسفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا

17 يونيو 2020 - 10:40 ص

علقت سفارة ومندوبية فلسطين فى القاهرة، عملها لمدة أسبوع، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في القاهرة بسبب فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، وهي والدة أحد موظفي السفارة.





ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية توجيهات وزير الخارجية والمغتربين "رياض المالكي" إلى سفير فلسطين بالقاهرة "دياب اللوح" بتعليق عمل السفارة والمندوبية بدءا من صباح هذا اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع قابل للتمديد.

وأصدرت السفارة حسب "صدى البلد" تعليماتها بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعا وصحة وسلامة المراجعين، كما وجه المالكي بتعقيم السفارة والمندوبية فورا.



