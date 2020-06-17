الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: "ربنا يرفع عنا كورونا"

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الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: " ربنا يرفع عنا كوورنا"
الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: " ربنا يرفع عنا كوورنا"
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

الفنان أبو حجاج

مهنته الأصلية

ورشة كاوتشوك

يبدو أن عبارة "من فات قديمه تاه"، تصدق على الفنان والأسطى "أبوحجاج"، الذي عاد ليباشر مهنته الأصلية إصلاح إطارات السيارات بورشته في مركز بني مزار شمال المنيا.

 وبحسب ما ذكرته المصري اليوم يقول أبو حجاج: "كورونا بلاء من الله ليري الناس آياته، ونرجو العفو والعافية".

وأكد الفنان حسين محمد حسن، وشهرته أبوحجاج، العودة إلى مهنته الأولى بسبب تأثر النشاط الفني بجائحة كورونا.

وتابع قائلا: عدت من بلاتوهات التصوير إلى ورشة "الكاوتش"، منوها بأن العمل عبادة، والإنسان لا يتوقف عند مهنة أو عمل بذاته، ولا مفر من البحث والسعي وراء لقمة العيش، بحسب قوله.

ويبلغ أبوحجاج 66 سنة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء، معربا عن أمله في أن تعود الحياة لطبيعتها وتستأنف عجلة العمل والإنتاج.

وقد بدأ أبوحجاج مسيرته الفنية عبر برنامج  "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان"، على القناة السابعة، ثم تعرف على الفنان هاني رمزي الذي قدمه في فيلم «صعيدي رايح جاي» وغيرها من الأعمال الفنية.

كما اشتهر أبوحجاج بدور «أشرف» في مسلسل «الكبير قوي» مع الفنان أحمد مكي.



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