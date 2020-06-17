» وزير التعليم: امتحانات الدور الثاني لهذه الصفوف من المنزل

17 يونيو 2020 - 09:44 ص

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي من المنزل.







جاء ذلك خلال منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأشار إلي أن الطلاب سيؤدون الامتحان في المواد المضافة للمجموع بنظام الاختبار المنزلي، وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتي 15 مارس 2020 تعليق الدراسة.









وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية يعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.









وأضاف الوزير أن "المدرسة" تقوم بإخطار الطلاب وإعداد الاختبار وتحديد موعد تسليم واستلام الطالب للاختبار