» رئيس دولة أجنبية يعلن إصابته بـ" كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن خوان أورلاندو هيرنانديز ، رئيس دولة هندوراس الأمريكية عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد لافتا إلي أنه يتلقي العلاج عن بعد ومن خلال مساعديه.
وأضاف في كلمة بثها التليفزيون المحلي: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسئولا أود أن أقول أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجري تشخيص اليوم بأنني مصاب بمرض " كوفيد 19 " .
ولفت إلي أن الأطباء نصحوه بالراحة ومؤكدا أنه سيواصل العمل عن بعد من خلال مساعديه .
جدير بالذكر أن زوجة الرئيس واثنين من مساعديه تم تشخيصهم بإصابتهم بالفيروس ويخضعون جميعهم للعلاج .
ظهر12:01 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:39
مغرب
19:06
عشاء
20:36