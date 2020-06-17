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الأمم المتحدة: كورونا دمر اليمن والمانحون أخلّوا بتعهداتهم

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المصريون ووكالات

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قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن التعهدات المالية التي أعلن عنها المانحون الدوليون في مؤتمر اليمن الذي عقد مطلع يونيو/حزيران الجاري، "لم يتم الوفاء بها حتى الآن"، مؤكدة أن "كورونا دمر اليمن تماما".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة "إري كانيكو"، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأعلنت الأمم المتحدة، في الثاني من الشهر الجاري أن الدول المانحة التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي عقد افتراضيا لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن، تعهدت بتقديم مساعدات مالية بقيمة إجمالية 1.35 مليار دولار.
وقالت "كانيكو": "لاتزال الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء نقص التمويل لأكبر أزمة إنسانية في العالم، فكما تعلمون، اليمن الآن تم تدميره تماما بواسطة كورونا".
وتابعت: "لم يكن الوضع في اليمن بهذه الخطورة من قبل، والآن ليس الوقت المناسب لتقليل الدعم الدولي.. في 2 يونيو الجاري، تعهد المانحون بتقديم 1.35 مليار دولار للمساعدات الإنسانية - أي حوالي نصف ما تلقيناه العام الماضي، لكن معظم هذه الأموال لا تزال غير مدفوعة".
وزادت: "وقد توقفت بالفعل المدفوعات (رواتب) لعشرة آلاف عامل صحي في الخطوط الأمامية للاستجابة للجائحة، فيما يطلب العالم من هؤلاء العاملين الصحيين -ومعظمهم لا يمتلكون سوى القليل من المعدات الوقائية أو لا يمتلكونها- المخاطرة بحياتهم مجانًا".
وحذرت المسؤولة الأممية من أنه "بحلول نهاية يونيو، ستضطر المنظمات الإنسانية إلى قطع الخدمات التي توفر المياه النظيفة لحوالي 6 ملايين شخص - نصفهم تقريبًا من الأطفال، كما تظل العديد من البرامج الأخرى معرضة للخطر، بما في ذلك المزيد من خدمات الرعاية الصحية وخدمات التغذية ".
وقالت "كانيكو": "تدعو الأمم المتحدة جميع الجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها على الفور والنظر في زيادة دعمها".
وسجل اليمن 885 إصابة بكورونا بينها 214 وفاة. -

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