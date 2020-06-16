  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد زكي ومحمد رمضان

شقيقة أحمد زكي تفجر مفاجأة بشأن مسلسل محمد رمضان

رجاء الجداوي

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كورونا

هل نحن على أعتاب موجة ثانية من كورونا؟.. مستشار الوبائيات يجيب

كورونا

هل الدواء البريطاني ينقذ مرضى كورونا من الموت؟.. مستشار الرئيس يجيب

كورونا

رئيس لجنة مكافحة "كورونا" يكشف موعد تراجع الإصابات

كورونا في مصر

متحدث "الصحة": مصر من أقل دول العالم في وفيات "كورونا"

الثانوية العامة

"مكافحة كورونا" يحذر طلاب الثانوية العامة من هذا الأمر

كمامة

وزارة التموين تكشف تفاصيل توزيع الكمامات على البطاقات

أسامة أبوتريكة، شقيق محمد أبوتريكة

«أبوتريكة» يكشف عن تطورات إصابته بكورونا

وزيرة الصحة

بالأرقام.. الصحة تعلن إصابات ووفيات آخر 24 ساعة

نتنياهو يتعهد بعدم الاعتراف "أبدا" بإقامة دولة فلسطينية

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تنفيذ الاعتراف الأمريكي بضم المستوطنات في هذا الموعد

#

إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة عربية جديدة

#

رفض فلسطيني للقاء جمع نتنياهو والبرهان في أوغندا

#

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الاعتراف أبدا وتحت أي ظرف بمبدأ إقامة دولة فلسطينية، وفق مسؤول مقرب منه.
جاء ذلك وفق ما أورده رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس كتلة الليكود بالكنيست (البرلمان) ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وحسب المصدر ذاته، قال "زوهار" عبر صفحته بفسبوك: "في جلسة كتلة الليكود التي انعقدت أمس (الإثنين)، بحثت وأصدقائي بشكل معمق صفقة القرن، وأود أن أشاركم بعض الأفكار المهمة".
وأضاف: "أعلن رئيس الوزراء (بالجلسة) بشكل لا لبس فيه أنه تحت أي ظرف لن يعترف الكنيست أو الحكومة بمبدأ إقامة دولة فلسطينية".
وأكد زوهار أن "صفقة القرن لن يتم قبولها في الكنيست، يمكن أن تكون أساسا للتفاوض لكنها لا تلزمنا بأن نقيم هنا دولة فلسطينية"، دون أن يتطرق لرأي نتنياهو في هذا الأمر.وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
وفي 3 يونيو/حزيران الجاري قالت قناة "كان" الرسمية إن نتنياهو دعا قادة مستوطنات الضفة إلى دعم مخطط ضم المستوطنات، انطلاقا من "صفقة القرن".
من جانبه، رحب "ديفيد الحياني" رئيس مجلس مستوطنات الضفة (يشاع) بما سماه "تغير موقف نتنياهو حيال صفقة القرن"، وفق المصدر ذاته.
ونقلت القناة اليوم عن "الحياني" قوله: "سررت عندما سمعت عن التغيير في موقف رئيس الوزراء بأن دولة إسرائيل لن تعترف بأي حال من الأحوال بدولة فلسطينية".
وكان نتنياهو أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.ومؤخرا، صرح نتنياهو أنه يريد ضم نصف المنطقة "ج"، التي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"
» تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا في بكين
» "التعليم" تمنع تشغيل المراوح في لجان الثانوية العامة
» متحدث "الصحة" : العزل المنزلى حقق نتائج ايجابية فى مصر
» "التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا
» يعتدي بوحشية على امرأة وهي في طريقها إلى العمل
» "أبوتريكة" يفاجئ الجميع بـ"نيولوك" جديد: "آخر روشنة"
» يواجه السجن.. لاعب كرة يعترف بمعاشرة فتاة عمرها 14 عامًا
» «ديكساميثازون» سينقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم
» إصابة فتاة و15 من أصدقائها بكورونا خلال الاحتفال بنهاية الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية