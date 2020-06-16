"تاج الدين":لا زلنا في مرحلة انتشار "كورونا"

16 يونيو 2020 - 11:40 م

قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إنه من المتوقع ظهور لقاح لفيروس "كورونا" المستجدّ سبتمبر المقبل، ليقلل من انتشار الفيروس.



وأضاف "تاج الدين" ، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الشفاء من "كورونا" يرجع لسببين هما: "نسبة تمكن الفيروس من الرئتين"، و"ووجود أمراض أخرى للمصاب"، مشيرًا إلى أن عمر المصاب بالفيروس ليس معيارًا، قائلًا: أننا لازلنا في مرحلة انتشار الجائحة ولابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد قرار التعايش.



وأوضح "مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن جامعة عين شمس هي أول من استخدمت المدن الجامعية كمكان لعزل مرضى "كورونا"، مشيرًا إلى أن افتتاح مستشفيات ميدانية يأتي حرصًا من الدولة على التعامل مع جميع الاحتمالات.

