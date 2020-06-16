هل الدواء البريطاني ينقذ مرضى كورونا من الموت؟.. مستشار الرئيس يجيب

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خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك اهتمام كبير بجميع الأدوية التي تجرى عليها التجارب لعلاج فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرًا إلى أن العلاج البريطاني الذي تم الإعلان عنه اليوم لعلاج «كورونا» هو أحد مشتقات «الكورتيزون».
وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» يوم الثلاثاء، أن «الكورتيزون» يستخدم لعلاج الحالات الحرجة لأنه له دور في مقاومة أمراض الرئة، موضحًا أن العلاج الجديد لا يُعالج الفيروسات ولكن يحسن أداء الكلى والرئتين.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن العلاج البريطاني يُعالج فقط نسبة التليف في الرئة، إذا تم استخدامه مع أدوية أخرى، ولا علاقة له بفيروس «كورونا» المستجدّ.
وكان قد توصل علماء في بريطانيا اليوم الثلاثاء، إلى علاج «زهيد» الثمن، ومتاح على نطاق واسع لـ«كورونا»، واصفين إياه بالتقدم الكبير في مكافحة «كورونا».
وأوضح العلماء أن العلاج الجديد يحمل اسم «ديكساميثازون»، وهو مكون من «السترويد»، و«السترويد» هو عبارة عن مركبات كيميائية يتم تصنيعها، وتؤدي دور شبيه بالهرمونات الطبيعية.

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