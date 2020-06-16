  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هل نحن على أعتاب موجة ثانية من كورونا؟.. مستشار الوبائيات يجيب

كورونا

هل الدواء البريطاني ينقذ مرضى كورونا من الموت؟.. مستشار الرئيس يجيب

كورونا

رئيس لجنة مكافحة "كورونا" يكشف موعد تراجع الإصابات

كورونا في مصر

متحدث "الصحة": مصر من أقل دول العالم في وفيات "كورونا"

الثانوية العامة

"مكافحة كورونا" يحذر طلاب الثانوية العامة من هذا الأمر

كمامة

وزارة التموين تكشف تفاصيل توزيع الكمامات على البطاقات

أسامة أبوتريكة، شقيق محمد أبوتريكة

«أبوتريكة» يكشف عن تطورات إصابته بكورونا

وزيرة الصحة

بالأرقام.. الصحة تعلن إصابات ووفيات آخر 24 ساعة

تركي آل الشيخ

الأهلي يصدر بيانًا ناريًا بطله تركي آل الشيخ (مستندات)

زلزال

زلزال يضرب مصر والسعودية

بالفيديو..

متحدث "الصحة" : العزل المنزلى حقق نتائج ايجابية فى مصر

آخر الأخبار

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ماذا قال مستشار الرئيس عن زيادة معدلات الوفاة بكورونا

#

وزارة الصحة تشكر شركة راشدين ايجيبت الإماراتية على دعمها لمواجهة كورونا

#

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

#

مع اقتراب رمضان.. أفضل وجبات الإفطار للوقاية من كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة اتخذت عدد من الإجراءات التي من شانها تقليل عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر من أقل دول العالم في أعداد الوفيات مقارنة بعدد السكان البالغ 100 مليون نسمة.
وأوضح مجاهد أن معظم الوفيات من المصابين بالأمراض المزمنة وترتيبهم المصابين بالأورام ثم الجهاز الهضمي ثم مرضى الكلى والكبد، مؤكدا: «بداية من الأسبوع المقبل سيتم فتح كل العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة».
وأضاف أنه سيتم صرف الأدوية بدءا من الأسبوع المقبل بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس يتبعها بقية المحافظات.
وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بحملة «100 مليون صحة» لمتابعتهم، مؤكدا أن العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لا يزال مستمرا.
ولفت مجاهد إلى أن محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، هي الأقل في أعداد الإصابات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم زيادة أعداد ساعات العمل من 7 إلى 12 ساعة لمنع التزاحم.
وقال إن دواء «هيدروكسي كلوروكين» ما زال موجودا في البروتوكول المصري لعلاج «كورونا»، مؤكدا أن أقل من 50% من المستشفيات تعمل حاليا لمواجهة «كورونا» ومستعدون لأي تطورات جديدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تلقي أكثر من 200 ألف طلب للتبرع الدم.
وواصل: «الأطقم الطبية المتقاعدة ستنضم إلى العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة».
وأردف أنه سيتم إرسال توجيه للصيدليات لعدم صرف «ديكساميثازون» إلا بروشتة طبية وفي الحالات القصوى، مؤكدا أن هذا الدواء مفيد لمصاب «كورونا» فقط ولا يستخدم إلا بواسطة الطبيب.
وأوضح أنه يتم التواصل مع كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية للوصول لأي دواء من شأنه أن يسهم في التصدي لفيروس «كورونا».
وأكد مجاهد أنه لا يوجد لدينا عجز في عدد الأسرة ولم يتم استخدام كل المستشفيات المتاحة حتى الآن، لافتا إلى وجود وفرة في أجهزة التنفس الصناعي، متابعا: «العزل المنزلي حقق نتائج مبشرة في مصر».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "التعليم" تمنع تشغيل المراوح في لجان الثانوية العامة
» متحدث "الصحة" : العزل المنزلى حقق نتائج ايجابية فى مصر
» "التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا
» يعتدي بوحشية على امرأة وهي في طريقها إلى العمل
» "أبوتريكة" يفاجئ الجميع بـ"نيولوك" جديد: "آخر روشنة"
» يواجه السجن.. لاعب كرة يعترف بمعاشرة فتاة عمرها 14 عامًا
» «ديكساميثازون» سينقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم
» إصابة فتاة و15 من أصدقائها بكورونا خلال الاحتفال بنهاية الحجر الصحي
» صورها عارية .. فضيحة أخلاقية بين مسؤول ومستشارة تونسية
» ريال مدريد يعلن رسميًا الاستغناء عن نجم الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية