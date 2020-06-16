» متحدث "الصحة" : العزل المنزلى حقق نتائج ايجابية فى مصر

16 يونيو 2020 - 11:20 م

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة اتخذت عدد من الإجراءات التي من شانها تقليل عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.



وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر من أقل دول العالم في أعداد الوفيات مقارنة بعدد السكان البالغ 100 مليون نسمة.



وأوضح مجاهد أن معظم الوفيات من المصابين بالأمراض المزمنة وترتيبهم المصابين بالأورام ثم الجهاز الهضمي ثم مرضى الكلى والكبد، مؤكدا: «بداية من الأسبوع المقبل سيتم فتح كل العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة».



وأضاف أنه سيتم صرف الأدوية بدءا من الأسبوع المقبل بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس يتبعها بقية المحافظات.



وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بحملة «100 مليون صحة» لمتابعتهم، مؤكدا أن العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لا يزال مستمرا.



ولفت مجاهد إلى أن محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، هي الأقل في أعداد الإصابات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم زيادة أعداد ساعات العمل من 7 إلى 12 ساعة لمنع التزاحم.



وقال إن دواء «هيدروكسي كلوروكين» ما زال موجودا في البروتوكول المصري لعلاج «كورونا»، مؤكدا أن أقل من 50% من المستشفيات تعمل حاليا لمواجهة «كورونا» ومستعدون لأي تطورات جديدة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تلقي أكثر من 200 ألف طلب للتبرع الدم.



وواصل: «الأطقم الطبية المتقاعدة ستنضم إلى العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة».



وأردف أنه سيتم إرسال توجيه للصيدليات لعدم صرف «ديكساميثازون» إلا بروشتة طبية وفي الحالات القصوى، مؤكدا أن هذا الدواء مفيد لمصاب «كورونا» فقط ولا يستخدم إلا بواسطة الطبيب.



وأوضح أنه يتم التواصل مع كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية للوصول لأي دواء من شأنه أن يسهم في التصدي لفيروس «كورونا».

