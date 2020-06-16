رئيس لجنة مكافحة "كورونا" يكشف موعد تراجع الإصابات

16 يونيو 2020 - 11:10 م

توقع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، ألا تزيد أرقام الإصابات عن 2000 أو 2500، مضيفا: «أول أسبوعين في شهر يوليو يحدث ثبات ثم النزول التدريجي».



وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «التخوف من امتحانات الثانوية العامة، ليس من الامتحانات نفسها داخل المدارس واللجان لأنها مؤمنة جيدا، ولكن الخوف من تجمع الطلاب بعد أداء الامتحان خارج اللجان، ولابد من توعية أبنائنا».

وتابع: «دواء ديكساميثازون الذي أعلنت عنه بريطانيا اليوم كعلاج للفيروس، نستخدمه في مصر قبل إعلان العلماء في بريطانيا فائدته.. مصر العظمى سبقت الجميع».

وأشار إلى أن وزارة الصحة سبقت العالم وتم وضع «ديكساميثازون» في بروتوكول الوزارة لشهر مايو الماضي وحقق نتائج جيدة مع الحالات المتوسطة.



وأشار إلى أن نسبة الشفاء مرتفعة، خاصة ان البروتوكول المصري أقوى بروتوكول في العالم، وأن وزارة الصحة أول من وضعت أيضا أدوية مضادات التجلط.



وأكد أن مصر تهتم بعلاج المواطنين ولا نعلن عن أبحاثنا مبكرا، والفارق أن بريطانيا أعلنت ولكن نحن نتعامل على أرض الواقع ونسعى لنشر أبحاثنا.



وتابع: «الدواء لابد أن يستخدم في المستشفيات وتحت إشراف طبي»، مشددا على خطورة الحصول عليه دون إشراف طبي.

