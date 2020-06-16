السفير حسام زكي: الموقف المصري في سد النهضة صلب وقانوني

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المصريون ـ متابعات

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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن التفاوض مع الإثيوبيين ليس أمرًا سهلًا.
 وأضاف "زكي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإثيوبيين لديهم مفاوضين متعنتين لا يعطون بسهولة.
وأكد أن المواقف الإثيوبية لم تكن واضحة إلا في العداء الذي ظهر ثم ما لبس أن اختفى ثم عاد يظهر مجددًا، لافتا إلى أن الإثيوبيين يرون أن الخير الذي تعيشه مصر سببه النيل القادم من أراضيهم.
وأوضح أن النهر يعد مجرى دولي طالما أنه تخطى الحدود، مؤكدًا أن الموقف المصري راسخ ومتكامل وصلب وقوي ومتأصل قانونا بشكل مضبوط.

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