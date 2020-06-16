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"التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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المصريون ـ متابعات

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يبدأ من يوليو المقبل..التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تزف أكثر من بشرى لأصحاب المعاشات في مصر وهي صرف العلاوات الخمس وصرف علاوة 14 %، والتيسيرات للمشتركين في التامينات للقطاعين العام والخاص لتقسيط التامينات. 
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إن صرف العلاوات الخمس بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وليس بحكم قضائي في إطار انحيازه لأصحاب المعاشات وزيادتها صورة كبيرة منذ 2014.
وأشارت الوزيرة إلى أن المستفيدين للعلاوات الخمس بداية من يوليو 2006 وحتى يوليو بإجمالي 2.4 مليون مستحق وأن علاوة ال14 % يستفيد منها كل اصحاب المعاشات بتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه للبندين والصرف بداية من أو يوليو المقبل.
وتابعت: هناك خدمة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وللتامينات للاستعلام قبل الذهاب لمكتب التأمينات لصرف العلاوات الخمس على أن يكون الصرف للمتجمدات بأثر رجعي بأقساط ربع سنوية.
وأوضحت أن الطريق طويل لتطوير منظومة المعاشات وأن هناك دور إيجابي لبنك ناصر الاجتماعي.
وعن فتح الحضانات أكد الوزيرة وجود 14 ألف حضانة على مستوى الجمهورية ولكن لا نفكر حاليا في فتح الحضانات وهناك صعوبة في ذلك هذا الشهر وستكون البداية بالتفكير في فتح حضانات التأهيل والعلاج.

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