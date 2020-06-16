"مكافحة كورونا" يحذر طلاب الثانوية العامة من هذا الأمر

16 يونيو 2020 - 10:10 م

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن دواء «ديكساميثازون» نستخدمه في مصر قبل اكتشاف العلماء في بريطانيا فائدته، قائلا: «مصر العظمى» سبقت الجميع.



وأضاف «حسني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن وزارة الصحة سبقت العالم وتم وضع ديكساميثازون في بروتوكول العلاج شهر مايو الماضي، وحقق نتائج جيدة مع الحالات المتوسطة.



وأشار إلى أن نسبة الشفاء مرتفعة، خاصة أن البروتوكول المصري أقوى بروتوكول في العالم، وأن وزارة الصحة أول من وضعت أيضا أدوية مضادات التجلط.



وأكد أن مصر تهتم بعلاج المواطنين ولا نعلن عن أبحاثنا مبكرًا، والفارق أن بريطانيا أعلنت ولكن نحن نتعامل على أرض الواقع ونسعى لنشر أبحاثنا.



وتابع أن الدواء لابد أن يستخدم في المستشفيات وتحت إشراف طبي، مشددًا على خطورة الحصول عليه دون إشراف طبي.



وعن ارتفاع نسبة الوفيات، قال رئيس اللجنة العلمية: "هناك 4 تفسيرات الأول زيادة الأعداد مقارنة بزيادة أعداد الإصابات، والثاني زيادة إصابات في الأعمار الكبيرة، وثالثا الأمراض المزمنة، والرابع التأخر في الرعاية الصحية".



وحول انتشار موجة ثانية أكثر شراسة في الصين، أكد «حسني»، أنه لا يوجد دليل علمي حول الأمر ومازال طور البحث، وتوقع ألا تزيد الأرقام عن 2000 أو 2500، وأول أسبوعين في شهر يوليو يحدث ثبات ثم النزول التدريجي.



وأكد أن التخوف من امتحانات الثانوية العامة ليس من الامتحانات نفسها داخل المدارس واللجان لأنها مؤمنة جيدا، ولكن الخوف من تجمع الطلاب بعد أداء الامتحان خارج اللجان ولابد من توعية أبنائنا.



وأوضح أن الحياة الطبيعية ستعود ولكن بشروط، ويتحقق ذلك بعد تجاوز الذروة، لافتًا إلى أن انتهاء الوباء نهائيا سيكون بعد وجود الدواء الفعال.

