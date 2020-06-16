» يواجه السجن.. لاعب كرة يعترف بمعاشرة فتاة عمرها 14 عامًا

16 يونيو 2020 - 09:09 م

يواجه لاعب الكرة القدم السابق، تيريل روبنسون السجن، بعد أن أقر بأنه مذنب بارتكاب جرائم جنسية ضد فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.





واعترف روبنسون (22 عامًا) بالتورط في نشاط جنسي مع طفل، وتوزيع صورة غير لائقة لطفل في أغسطس 2018. لكنه نفى تهمة توزيع صورة غير لائقة لطفل في عام 2017، ولن يتم متابعة الاتهام من قبل النيابة.





ومثل روبنسون من جنوب أوكندون في إسيكس أمام محكمة برادفورد كراون اليوم الثلاثاء. ووصل مرتديًا قناع وجه أسود، وسيحكم عليه في وقت لاحق.





وطرد روبنسون الذي لعب مع آرسنال في صفوف الشباب، من قبل نادي برادفورد في وقت سابق من هذا العام بعد أن اتهمته الشرطة بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال. وتم الإفراج عنه بكفالة حتى صدور الحكم عليه.





وخاطبه القاضي جوناثان روز قائلاً: "التعامل معك يا روبنسون، اعترفت بالذنب في جميع الأمور باستثناء العدد الأخير. لن يسعى الادعاء لمحاكمتك في هذا الصدد. تم تأجيل قضيتك الآن للحكم عليها"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".





وتابع: "لا يجب أن تفترض أن حقيقة تأجيل العقوبة وإطلاق سراحك بكفالة يعني أن أي عقوبة معينة ستوقع عليك. جميع الخيارات ستكون مفتوحة للقاضي الذي يتعامل مع قضيتك، وهذا سيشمل إلى حد كبير إمكانية الحكم بالسجن".



