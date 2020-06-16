» «ديكساميثازون» سينقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم

16 يونيو 2020 - 09:04 م

أشاد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا بالنتيجة التي توصل إليها باحثون حول أن منشط ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة مرضى (كوفيد – 19) الذين ظهرت عليهم أعراض أشد خطورة.





وقال كريس ويتتي عبر حسابه على موقع "تويتر" عن نتائج التجربة السريرية التي قادتها المملكة المتحدة والمعروفة باسم "ريكفري": "هذه هي أهم نتيجة تجربة لـ (كوفيد – 19) حتى الآن".





وأشار إلى "انخفاض كبير في معدل وفيات الذين يحتاجون إلى الأكسجين أو جهاز التنفس من عقار متاح على نطاق واسع وآمن ومعروف".





وتابع: "شكرًا جزيلاً لأولئك الذين شاركوا وجعلوا ذلك يحدث. سوف ينقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم".





وقاد البحث الذي نشر الثلاثاء فريق من جامعة أوكسفورد تموّله الحكومة البريطانية بشكل جزئي.





وقال رئيس الباحثين بيتر هوربي من جامعة أكسفورد: "هذا هو الدواء الوحيد الذي ثبت حتى الآن أنه يقلل الوفيات ، وخفضه بشكل ملحوظ. إنه إنجاز كبير".





يقول المحققون أن ديكساميثازون يمكن أن يكون متاحًا بسعر رخيص مثل (80p) لكل جرعة في أجزاء من العالم النامي مثل الهند.





وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، أن بريطانيا ستبدأ فورًا وصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.





وأكد هانكوك أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات الى فاعليته قبل ثلاثة أشهر.

وقال "نظرًا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات الى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس".



