» "أبوتريكة" يفاجئ الجميع بـ"نيولوك" جديد: "آخر روشنة"

16 يونيو 2020 - 09:01 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لنجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، يظهر فيها بـ"نيولوك" جديد، أثار إعجاب المغردين.

ونشر الصحفي الرياضي محمد الجزار، صورة "أبوتريكة" بشكله الجديد، حيث ظهر بشعر طويل لأول مرة، وعلق بالقول :"أبوتريكة نيولوك".

وأثارت الصورة إعجاب المغردين، وأرجع البعض سبب تركه شعر رأسه طويلًا بسبب أزمة كورونا وعدم تواجد "حلاقين" في ظل هذه الظروف، وعلق أحدهم بالقول :طجنتل في كل الأحوال"، وقال آخر :" آخر روشنة بجد".

وكان "أبو تريكة"، قال في تصريحات تليفزيونية بقناة بي إن سبورتس القطرية، في أعقاب الإعلان عن افتتاح استاد "المدينة التعليمية" والذي يعد ثالث استادات بطولة كأس العالم التي تم افتتاحها حتى الآن، إن قطر "استثمرت في البشر"، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول، بحسب وصفه، هو أهم ما يميز قطر.

وأوضح أبو تريكة، بحسب التصريحات، أن "هذا الاستثمار في البشر وليس الحجر، هو الذي يساعد في بناء هذه المشروعات القوية"، معبرًا عن أمنياته في أن تنجح الدوحة في تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم 2022، كما وصف القطريين بأنهم "طيبون ويحبون الخير للجميع"، بحسب تعبيره.

وشهدت تصريحات محمد أبو تريكة، احتفاءً كبيرًا من عدد من المسؤولين القطريين والشخصيات العامة في البلاد، حيث أعاد نشرها الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثاني.