» إصابة فتاة و15 من أصدقائها بكورونا خلال الاحتفال بنهاية الحجر الصحي

16 يونيو 2020 - 08:42 م

أصيبت فتاة و15 من أصدقائها في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية بفيروس كوورنا المستجد، بعد خروجهم للاحتفال بنهاية الحجر الصحي الذي دام لأسابيع لمنع تفشي الفيروس.





وقالت إريكا كريسب إن الاختبار أثبت إيجابية إصابتها بـ (كوفيد -9) بعد الاحتفال مع مجموعة من الأصدقاء في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.





وأفادت المحطة التليفزيونية (News4Jax)، أن عاملة الرعاية الصحية (40 عامًا) بقيت مريضة لمدة ثمانية أيام، وبقية مجموعتها تبين إصابتهم أيضًا بالمرض.





وتم إغلاق المكان الذي ذهبوا للاحتفال به طوعًا للتعقيم، وسيظل مغلقًا إذا ثبت اختبار الموظفين إيجابيًا.





وقالت إريكا إنها وأصدقاءها كانوا مبتهجين عندما سمح لهم بالخروج مرة أخرى، بعد أسابيع في الداخل "يفعلون كل شيء بالطريقة الصحيحة".





وأضافت أن الرابط المشترك الوحيد بين الأصدقاء الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس هو ليلة واحدة. وأشارت إلى أنها تأسف للخروج، واعترفت أنها وأصدقاءها لديهم عقلية "البعيد عن العين، البعيد عن العقل".





وقالت إنها وأصدقاءها كانوا "مهملين"، مضيفة: "تفتح الدولة من جديد وتقول إن الجميع بخير، لذلك استغلنا ذلك".





وأشارت إلى أنها لم تكن ترتدي أقنعة الوجه أو أصدقائها. وتابعت: "يجب أن نرتدي أقنعة. يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي. كان من السابق لأوانه فتح كل شيء احتياطيًا".



