883 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16–6-2020، ارتفاعاَ بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة بالسوق المحلية.

وجا ذلك بعد صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بشكل كبيير صباح اليوم.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب محليا عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا سجل ارتفاعا اليوم بنحو 5 جنيهات ليصل إلى نحو 777 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 772 أمس، ليتخطي سعر الجرام 800 جنيه شامل المصنعية للمستهلك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 883 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6216 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1730 دولارًا.