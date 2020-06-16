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لماذا لا ترتدي لاعبات الجولف ملابس داخلية؟

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لماذا لا ترتدي لاعبات الجولف ملابس داخلية؟
لماذا لا ترتدي لاعبات الجولف ملابس داخلية؟
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فتحي مجدي

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تفاجأت بيج سبيراناك، لاعبة الجولف الأمريكية بسؤال من أحد المعجبين عن نوع الملابس الداخلية التي تفضلها عند اللعب.
غير أنها ردت بالنفي قائلة: "أنا عادة لا أرتدي ملابس داخلية، وذلك لأنني أرتدي سراويل قصيرة، وهي عبارة عن طبقات كثيرة جدًا، عادة ما تكون شورتًا مدمجًا في التنانير الخاصة بيـ، أو أرتدي ملابس تقليدية فقط، لكن لا أرتدي ملابس داخلية".

وأبقت النجمة البالغة من العمر 27 عامًا، أنصارها عبر تطبيق "إنستجرام" والمستمعين عبر تطبيق "بودكاست" على اطلاع حول أحدث مغامراتها، بما في ذلك العودة إلى ملعب الجولف يوم الاثنين.

وكانت سبيراناك قد بدأت الاحترافية في رياضة الجولف، في عام 2015 عندما شاركت في بطولة (Omega Dubai Ladies Classic)، وعلى الرغم من أن أداء الفتاة لم يكن مثاليًا، إلا أنها جذبت انتباه الصحافة ووقعت العديد من العقود المربحة مع الرعاة.

وفي مارس الماضي، كشفت لاعبة الجولف الأمريكية أنها تعرضت للغدر من قبل صديقها بعد انفصالهما، حيث بادر بنشر صور لها «خادشة» للحياء، بحسب «روسيا اليوم».

وكانت سبيراناك على علاقة رومانسية مع شاب، وأرسلت له العديد من صورها وهي عارية، ولكن بعد انفصالهما تفاجأت بأن صديقها أرسل هذه الصور لأصدقائه، وسرعان ما أصبحت تتلقى رسائل من أشخاص لا تعرفهم تعليقا على صورها.

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