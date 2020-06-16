» اغتصب فتاة أكثر من مائة مرة.. والسجن 3300 عام في انتظاره

الملك سلمان يجتمع بالوزراء ويرفض "التصعيد الخطير"
بيان من التأمين الصحي بشأن "منع الإجازات المرضية"
فنانة شهيرة تنشر صورة تثير غضب المسيحيين
"الأمم المتحدة" تعلق على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا
بعد 15 عامًا.. الإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد
بشرى سارة.. بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا
"المغامسي" يغرد عن ضرورة جمع شمل أبناء الوطن
وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة
فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»
بعد انتحار سارة حجازي... بيان من الإفتاء عن الشذوذ الجنسي
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