فنانة شهيرة تنشر صورة تثير غضب المسيحيين

أثارت الفنانة ?نوال الكويتية?، غضب المسيحين بنشرها صورة رسمها أحد معجبيها تظهر فيها على طاولة وهي تتناول العشاء مع عدد من الفنانين، وأشار البعض إلى أنها قريبة من لوحة العشاء السري التي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي عام 1498.

وفتحت الصورة- التي اعتبرها المسيحيين مسيئة لهم- هجوما عنيفا على نوال واعتبروا أنها أهانت الديانة المسيحية.

من جانبها أسرعت "نوال" إلى نشر توضيح اعتذرت فيه عن الإساءة الغير مقصودة، حيث نشرت عبر حسابها على "تويتر"، اعتذار قالت فيه :"أنا شفت صوره وأعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت انها تحمل رمز ديني علي طول تراجعت لاني اكيد احترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الفهم لاني انسانه مسالمه وأحب الناس واحب السلام".

من جهتها علقت الفنانة أحلام مدافعة عن نوال، وقالت :"ردت عليهم وطوت الصفحه والمصيبه ان كل اللي كتبوا عن هالموضوع يعرفون انها مستحيل تقصد اساءه محشومه يا ام حنين".

وتفاعل معها مئات المتابعين، مؤكدين أنهم يثقون فيها وأنها لا تقصد ما فهمه البعض من الإساءة للمسيحيين.





انا شفت صوره واعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت انها تحمل رمز ديني علي طول تراجعت لاني اكيد احترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الغهم لاني انسانه مسالمه واحب الناس واحب السلام #نعيش_في_السلام — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 16, 2020



