فيديو.. شبح يتدرب داخل جمانزيوم في الهواء الطلق

16 يونيو 2020 - 06:03 م

أصاب مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهديه بحالة من الصدمة والاستغراب، ويظهر ما يعتقد أنها أشباح تتدرب داخل صالة رياضية، في ظل حالة الإغلاق المفروض لوقف تفشي فيروس كورونا .





ويبدو أن معدات الجمنازيوم داخل حديقة كانشيرام فى مدينة جانسي فى ولاية أوتار براديش شمالي الهند كانت تهتز من دون أن يقوم أحد بتحريكها، كما ظهر في مقطع فيديو، وهو ما خيل أن شبحًا هو الذي يقوم لذلك.





فقد كانت الآلة "المسكونة" تتحرك لأسفل وأعلى، دون أن يسحبها أحد. لكن الضباط قالوا فى مقطع الفيديو، إن الَالة بها كمية مفرطة من الزيوت التي وضعت لصيانتها، وإنه عند تشغيلها تظل تتحرك لفترة قصيرة من الزمن ثم تتوقف، وهو ما يفسر سبب تحركها المفاجئ.







