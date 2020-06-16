» الصين تعاود إغلاق جميع المدارس في بكين بسبب كورونا

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قررت السلطات الصينية في العاصمة ‏بكين، إغلاق جميع المدارس بسبب عودة ‎ انتشار فيروس كورونا ‎المستجد، حيث تم إغلاق المدارس ورياض الأطفال فى المنطقة المجاورة للسوق مباشرة وأوصت لجنة التعليم فى المدينة الطلاب بشدة فى جميع أنحاء بكين بالدراسة فى المنزل كإجراء وقائي.

وأعلنت السلطات الصينية، عن إغلاق ما لا يقل عن 29 حيًا فى العاصمة بكين بعد إصابة 106 أشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الخمسة أيام الماضية.

كما أغلقت 11 حيًا يحيط بسوق "شينفادى"، وتم إغلاق سوقين آخرين، بينما خضعت أحياء مجاورة لقيود، وأغلقت 10 أسواق تحيط بسوق "يوجوندونج"، والذى تم اكتشاف 3 إصابات ارتبطت بزيارته، و7 أحياء تحيط بسوق "تيانتاو هونجليان" مع حالة واحدة مؤكدة.

ووضعت السلطات المحلية، منطقة "شيشاشاى" السياحية ذات المناظر الخلابة، والتى تضم المنطقة السكنية، تحت قيود شديدة للحد من انتشار الفيروس.


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