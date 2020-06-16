داليا البحيري تطرد والدها وإخوتها من منزلها..تعرف على السبب

16 يونيو 2020 - 05:54 م

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها قامت بطرد والدها وإخوتها من منزلها، بعد أن اكتشفت إصابة زوجها بفيروس كورونا، حيث قدموا للاطمئنان عليهم، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مسحة لها ولباقي أفراد أسرتها للاطمئنان عليهم.

وأضافت داليا البحيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت: "إصابة حسن (زوجها) كانت خبطة كبيرة لنا".

ولفتت البحيري، إلى أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلا عن أنها رفضت استقبال أي من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت: "طردت أبويا وإخواتي من البيت".

ووجهت البحيري، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتابعت: "وبعد كدا الفيروس مش عيب كده، زيه زي أي فيروس، زي البرد، واللي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفي أمره".