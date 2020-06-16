"المغامسي" يغرد عن ضرورة جمع شمل أبناء الوطن

16 يونيو 2020 - 04:58 م

قال الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، إن محبة العبد لربه تورث الخشوع وتجعله يحرص على جمع الكلمة في أهله ووطنه.

وكتب "المغامسي"عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"محبةُ العبد لربّه تورثه خُشوعا وإخباتاً ، وتجعله يُحبّ الخير للناس جميعا ، فيحرص على الألفة والمودة وجمع الكلمة في خاصة أهله وقرابته وجيرانه ومجتمعه ووطنه".

واختتم بالآية القرآنية :" ومايُلقاها إلا الذين صبروا ، ومايُلقاها إلاّ ذو حظٍ عظيم".

وكان صالح المغامسي تحدث أمس، عن مفهوم "القُبْلة" وتبادلها بين الناس.

وكتب المغامسي: "ما جاء في الآثار عن (القُبلَة) قال علي بن أبي طالب: قُبلة الوالد عبادة، وقُبلة الولد رحمة، وقُبلة المرأة شهوة ، وقُبلة الرجل أخاه دَين.

واستدلّ المغامسي عن مفهوم القبلة بما ذكره الإمام ابن عبد البّر: يُقال تقبيل اليد إحدى السجدتين.. وقال السراج للإمام أحمد : ائذن لي أَنْ أُقبِّل رأسك. قال: لم أبلغ أنا ذاك.